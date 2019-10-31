Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода

ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Более 55 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики подали заявления на получение российского гражданства, более 33 тысяч уже получили паспорта РФ, сообщил в четверг замначальника миграционной службы МВД ДНР Игорь Скребов.
"За прошедшие полгода органы и подразделения миграционной службы ДНР приняли более 55 тысяч заявлений от граждан республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. За это же время уже более 35 тысяч получили подтверждение о получении гражданства РФ и более 33 тысяч получили паспорта", - приводит слова Скребова пресс-служба МВД ДНР.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР.
Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей. Принимать документы на получение российских паспортов в ДНР начали с 3 мая.