Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода

"За прошедшие полгода органы и подразделения миграционной службы ДНР приняли более 55 тысяч заявлений от граждан республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. За это же время уже более 35 тысяч получили подтверждение о получении гражданства РФ и более 33 тысяч получили паспорта", - приводит слова Скребова пресс-служба МВД ДНР.