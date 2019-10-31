Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, осудил попытки внешних сил подорвать демократию в этой стране, сообщила пресс-служба Белого дома в четверг.

"США поддерживает своего важного союзника Чили по мере того, как эта страна работает над мирным восстановлением государственного порядка. Президент Трамп осудил зарубежные попытки подорвать чилийские (государственные) институты, демократию и общество", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в среду президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в ноябре и декабре в стране. В последние недели в Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.