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РИА Новости

Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25

18:09 31.10.2019
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, осудил попытки внешних сил подорвать демократию в этой стране, сообщила пресс-служба Белого дома в четверг.
"Вчера президент США Дональд Трамп созвонился с президентом Чили Себастьяном Пиньерой, чтобы выразить поддержку решения об отмене саммита лидеров стран АТЭС и климатического форума COP25", - сообщила пресс-служба.
"США поддерживает своего важного союзника Чили по мере того, как эта страна работает над мирным восстановлением государственного порядка. Президент Трамп осудил зарубежные попытки подорвать чилийские (государственные) институты, демократию и общество", - сообщили в пресс-службе.
Ранее в среду президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в ноябре и декабре в стране. В последние недели в Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.
Массовые протесты в Чили
30 октября, 18:50РИА Новости
Секретариат АТЭС поддержал решение Чили об отмене саммита
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АТЭСДональд ТрампЧилиСШАВ мире
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