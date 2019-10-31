Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравления с победой на выборах главы государства и назвал его братом.
"Я очень благодарен брату Владимиру Путину, президенту России за его поздравления и стремление продолжать совместные проекты в области инвестиций, технологического, научного и промышленного развития на благо нашего народа. Боливия и Россия – братские страны", - написал Моралес в Twitter, опубликовав фотографию поздравления.
Muy agradecido con el hermano Vladimir Putin, Presidente de #Rusia por sus felicitaciones y ratificación de la continuidad de proyectos conjuntos de inversión y desarrollo tecnológico, científico e industrial en beneficio de nuestro pueblo. #Bolivia y Rusia son países hermanos. pic.twitter.com/MUZUqeqZ4T— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 31 октября 2019 г.
"Примите мои искренние поздравления с переизбранием на пост президента. Отношения между нашими странами дружественные и конструктивные. Убежден, что совместными усилиями мы продолжим развивать продуктивное сотрудничество в торгово-экономических, научно-технологических, гуманитарных и других областях на благо народов России и Боливии", - говорится в тексте письма.
Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Ранее глава боливийского МИД Диего Пари сообщил, что представители ОАГ начнут проверку итогов подсчета голосов 31 октября.