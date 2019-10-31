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РИА Новости

Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной

18:05 31.10.2019 (обновлено: 18:22 31.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на совместной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на совместной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравления с победой на выборах главы государства и назвал его братом.
"Я очень благодарен брату Владимиру Путину, президенту России за его поздравления и стремление продолжать совместные проекты в области инвестиций, технологического, научного и промышленного развития на благо нашего народа. Боливия и Россия – братские страны", - написал Моралес в Twitter, опубликовав фотографию поздравления.
"Примите мои искренние поздравления с переизбранием на пост президента. Отношения между нашими странами дружественные и конструктивные. Убежден, что совместными усилиями мы продолжим развивать продуктивное сотрудничество в торгово-экономических, научно-технологических, гуманитарных и других областях на благо народов России и Боливии", - говорится в тексте письма.
Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Ранее глава боливийского МИД Диего Пари сообщил, что представители ОАГ начнут проверку итогов подсчета голосов 31 октября.
Президент Боливии Эво Моралес
26 октября, 00:09РИА Новости
ЦИК Боливии обработал 100% голосов, Эво Моралес избрали на четвертый срок
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Эво МоралесВладимир ПутинБоливияРоссияВ мире
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