Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной

"Примите мои искренние поздравления с переизбранием на пост президента. Отношения между нашими странами дружественные и конструктивные. Убежден, что совместными усилиями мы продолжим развивать продуктивное сотрудничество в торгово-экономических, научно-технологических, гуманитарных и других областях на благо народов России и Боливии", - говорится в тексте письма.