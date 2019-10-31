Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В четверг СК РФ сообщил, что находящийся в состоянии опьянения 36-летний мужчина смертельно ранил 6-летнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.

"Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка в Нарьян-Маре", - сказала Петренко.

Она добавила, что в Ненецкий автономный округ были отправлены криминалисты и психологи из центрального аппарата ведомства.

По данным СК РФ, мужчина проник на территорию детского сада и зарезал мальчика во время тихого часа. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), подозреваемый задержан. Как сообщил губернатор НАО Александр Цыбульский, подозреваемый, по предварительным данным, состоит на учете в наркологическом диспансере.