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РИА Новости

Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста

17:57 31.10.2019
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© Фото : International Committee of the Red Cross (ICRC)Роберт Мардини
Роберт Мардини
© Фото : International Committee of the Red Cross (ICRC)
Роберт Мардини. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Роберт Мардини избран генеральным директором Международного Комитета Красного Креста, говорится в сообщении пресс-службы МККК.
Мардини официально вступит в должность 30 марта 2020. Он сменит на посту Ива Даккора, который был гендиректором МККК с 2010 года.
В настоящее время Мардини возглавляет делегацию МККК и является постоянным наблюдателем при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. До этого назначения он занимал должность регионального директора МККК по Ближнему и Среднему Востоку.
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Роберт МардиниМеждународный комитет Красного КрестаООНВ мире
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