Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста

Мардини официально вступит в должность 30 марта 2020. Он сменит на посту Ива Даккора, который был гендиректором МККК с 2010 года.

В настоящее время Мардини возглавляет делегацию МККК и является постоянным наблюдателем при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. До этого назначения он занимал должность регионального директора МККК по Ближнему и Среднему Востоку.