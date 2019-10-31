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РИА Новости

Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД

17:55 31.10.2019
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© Фото : Тверское отделение "Справедливой России"Алексей Чепа
Алексей Чепа
© Фото : Тверское отделение "Справедливой России"
Алексей Чепа. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. У переговорного процесса, как способа урегулировать конфликт, всегда есть будущее, а если две стороны не могут договориться, нужно привлекать третью - в случае с диалогом между Сербией и Косово такой стороной может потенциально стать Россия, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее на парламентских выборах в Косово одержала победу радикальная партия "Самоопределение", ее лидер Альбин Курти, считается вероятным будущим премьер-министром самопровозглашенной республики. В сербском правительстве их победу назвали угрозой безопасности всего балканского региона. Как отмечала канцлер Германии Ангела Меркель, процесс сближения между Белградом и Приштиной, инициированный ФРГ и Францией, был прерван, к нему следует вернуться после выборов в Косово.
"У переговоров всегда есть будущее, диалог всегда необходим, и только за счёт диалога можно решить эти вопросы. Если двусторонние диалоги не получаются, то нужно привлекать других переговорщиков, которые помогут обходить острые углы. Россия может стать таким потенциальным переговорщиком", - заявил Чепа РИА Новости, отвечая на вопрос о возможной роли РФ в переговорном процессе между Белградом и Приштиной.
Также парламентарий предположил, что на недавно прошедшей встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Сербии Александра Вучича тема выборов в Косово и возможность возобновления диалога между двумя странами могла подниматься, возможно, Белград даже обращался за поддержкой к Москве.
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"Учитывая сегодняшний расклад сил, Россия, несомненно, может оказать определённое влияние на поддержку наших православных братьев", - добавил депутат.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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