Депутат Госдумы ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя призыв комиссии НАТО к России вернуть Украине полуостров Крым посоветовал организации заниматься вопросами, которые напрямую касаются ее компетенций.

Ранее комиссия Украина-НАТО одобрила заявление, в котором призвала Россию передать контроль над Крымом Украине, выразив недовольство военным усилением РФ на полуострове.

Депутат Шерин отметил, что это заявление - открытое покушение на территориальную целостность и суверенитет России. Он подчеркнул, что РФ по праву является великой державой, способной отстоять свою независимость, и любой регион страны является ее неотъемлемой частью.

По его словам, как суверенное государство, Россия имеет право размещать любые виды вооружений на своей территории. "Мы никаких договоров не подписывали, которые бы нас обязали спрашивать у кого-то согласия, какие силы и средства размешать на своей территории", - сказал Шерин РИА Новости.

"Вот эти все комиссии должны рассматривать вопросы, которые относятся к территории Украины и к территориям или интересам НАТО", - подчеркнул Шерин.

"Я предлагаю населению США обратно вернуться в Европу и передать территории Соединённых Штатов Америки их законным владельцам, которых они там уничтожили, перетравили всевозможными "чёрными оспами" и так далее", - добавил парламентарий.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек также отметил абсурдность заявления, заявив, что натовские комиссии - "не указ" России. В заявлении организации, подчеркивает парламентарий, "много политики и мало здравого смысла".

"Так что будут осуждать нас в Киеве или Брюсселе по поводу Крыма или нет, - это как интершум: звук есть, а сути нет. А Украине приятно: в высоких кабинетах приняли, обласкали, дали надежду, правда, несбыточную", - добавил Бальбек.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.