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РИА Новости

Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

17:46 31.10.2019 (обновлено: 17:51 31.10.2019)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Житель Нарьян-Мара признался в убийстве шестилетнего ребенка в детском саду в ходе допроса.
По словам 36-летнего злоумышленника, он прочитал в книге "заклинание", для исполнения которого ему нужно было убить ребенка.
"Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им", — рассказал мужчина на допросе в машине.
Он добавил, что купил книгу в местном магазине.
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По предварительным данным, днем в четверг житель Нарьян-Мара во время тихого часа в детском саду напал с ножом на шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.
Полиция задержала злоумышленника на месте преступления. Он был пьян. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". СК будет настаивать на заключении подозреваемого в СИЗО.
По информации властей, мужчина состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.
Кадры задержания подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
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