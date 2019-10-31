Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Житель Нарьян-Мара признался в убийстве шестилетнего ребенка в детском саду в ходе допроса.

По словам 36-летнего злоумышленника, он прочитал в книге "заклинание", для исполнения которого ему нужно было убить ребенка.

"Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им", — рассказал мужчина на допросе в машине.

Он добавил, что купил книгу в местном магазине.

По предварительным данным, днем в четверг житель Нарьян-Мара во время тихого часа в детском саду напал с ножом на шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.

Полиция задержала злоумышленника на месте преступления. Он был пьян. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". СК будет настаивать на заключении подозреваемого в СИЗО.