Ученые раскрыли загадку долговечности паутины

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Сотрудники Тунхайского университета в Тайване объяснили, почему паутина не гниет в течение долгого времени, даже после того, как ее бросит паук. Работа ученых опубликована в издании Сотрудники Тунхайского университета в Тайване объяснили, почему паутина не гниет в течение долгого времени, даже после того, как ее бросит паук. Работа ученых опубликована в издании Journal of Experimental Biology

Ранее считалось, что компоненты паутины способны напрямую убивать бактерии. Исследователи проверили эту гипотезу и поместили образцы шелка трех видов тропических пауков (Nephila pilipes, Cyrtophora moluccensis и Hippasa holmerae) в чашки Петри, где выращивались три вида самых распространенных бактерий, включая кишечную палочку.

Опыт показал, что компоненты паутины не способны самостоятельно противостоять этим микроорганизмам.