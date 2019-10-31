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РИА Новости

Ученые раскрыли загадку долговечности паутины

17:40 31.10.2019 (обновлено: 17:43 31.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПальмовый паук на острове Ла Диг, Сейшельские острова
Пальмовый паук на острове Ла Диг, Сейшельские острова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Сотрудники Тунхайского университета в Тайване объяснили, почему паутина не гниет в течение долгого времени, даже после того, как ее бросит паук. Работа ученых опубликована в издании Journal of Experimental Biology.
Ранее считалось, что компоненты паутины способны напрямую убивать бактерии. Исследователи проверили эту гипотезу и поместили образцы шелка трех видов тропических пауков (Nephila pilipes, Cyrtophora moluccensis и Hippasa holmerae) в чашки Петри, где выращивались три вида самых распространенных бактерий, включая кишечную палочку.
Опыт показал, что компоненты паутины не способны самостоятельно противостоять этим микроорганизмам.
В то же время исследователи установили, что микробы не могут добраться до азота, входящего в микросостав шелка, поэтому нити и остаются нетронутыми.
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