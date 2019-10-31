Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T17:37Z
https://ria.ru/20191031/1560451516.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1036x0_80_0_0_48cbfa079d3de06bfdb2515f5acd44c0.jpg
РИА Новости

СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка

17:37 31.10.2019
602
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка из Томска, который ударил по машине, наехавшей на его щенка, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное преследование подростка.
Бродячая собака
12 сентября, 08:00РИА Новости
"Здесь живет живодер!" Крымский город потрясло жестокое убийство собаки
"Установлено, что ущерб, причиненный владельцу транспортного средства, является незначительным. В связи с этим по результатам проведенного расследования следователями СК России по Томской области принято решение о прекращении уголовного дела в отношении подростка 2002 года за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ", - говорится в сообщении.
Ранее местное информационное агентство ТВ2 сообщило, что на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка. Подросток рассказал изданию, что был в гараже, услышал визг, выбежал и увидел, что внедорожник наехал прямо на собаку. По его словам, в отчаянии он ударил по капоту, требуя от водителя съехать с умирающего щенка.
Тигр
Вчера, 09:07РИА Новости
Полиция проверяет заявление о жестоком обращении с тигром в Приамурье
Через некоторое время выяснилось, что водитель подал на него в суд, оценив материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Дознаватели завершили расследование уголовного дела по статье УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба". Дело, наказание по которому предусматривает до двух лет лишения свободы с утвержденным прокурором обвинительным актом, было направлено в суд.
Затем СК РФ сообщил, что руководство следственного управления по Томской области инициировало перед прокурором Томской области вопрос о возвращении уголовного дела из суда для дополнительного расследования и его передачи в следственные органы СК России. Следователи планировали установить все обстоятельства произошедшего, в том числе проверить значительность причиненного ущерба. Мировой суд Ленинского района Томска вернул дело прокурору для дополнительного расследования.
Собаки в приюте для бездомных животных
25 октября, 03:30РИА Новости
Обновленный КоАП дополнят пунктами о жестоком обращении с животными
2910032
Обсудить 0
Анна КузнецоваСледственный комитет РФТомскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Нож
Отец убитого в Нарьян-Маре мальчика не знал преступника
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Автомобиль Следственного комитета РФ
У подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре нет судимостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали призыв НАТО передать Киеву контроль над Крымом
Машина полиции. Архивное фото
Дело завели на выходца из СНГ, избившего битой двух человек в Подмосковье
Кадры задержания подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
СК опубликовал видео задержания убийцы, зарезавшего ребенка в Нарьян-Маре
Пальмовый паук на острове Ла Диг, Сейшельские острова
Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
Цех розлива алкоголя
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Автомобиль Следственного комитета РФ
Дети, вывезенные отцом из Вологодской области, найдены и переданы матери
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Москалькова назвала сложным для российского общества вопрос эвтаназии
Прочитал заклинание в книжке. Подозреваемый в Нарьян-Маре объяснил мотив убийства
Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
Премьер-министр Ирака согласился уйти в отставку на фоне массовых протестов
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
Охранник детсада в Нарьян-Маре дистанционно открыл дверь убийце ребенка
Имплант сосуда
Обнаружена связь между состоянием сосудов и раком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:52На МКАД у мужчины украли сумку с деньгами
18:51Палата представителей США приняла резолюцию о процедуре импичмента Трампа
18:46Противостояние между полицией и протестующими усиливается в Гонконге
18:44Крымский сенатор оценил заявление НАТО с призывом "вернуть" Крым Украине
18:41ИГ* подтвердила ликвидацию аль-Багдади, сообщили СМИ
18:40Пушков оценил слова Зеленского о решении Дании по "Северному потоку — 2"
18:39Путин посоветовал калининградскому губернатору дарить жилье медикам
18:38Полиция проведет проверку после избиения школьника одноклассницами в Сочи
18:24В Татарстане у родителей отбирают четверых детей из-за бедности
18:19Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости в Калининградской области
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
Лента новостейМолния