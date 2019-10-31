Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите

"Дмитрий Медведев примет участие в Деловом инвестиционном саммите АСЕАН, а также Восточноазиатском саммите 3-4 ноября в Бангкоке... Участники встречи обменяются мнениями по вопросам продвижения сотрудничества в рамках ВАС в приоритетных сферах, включая устойчивое развитие и экономическую взаимосвязанность, цифровые технологии, реагирование на новые вызовы и угрозы", - говорится в сообщении.