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РИА Новости

Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите

17:33 31.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в Деловом инвестиционном саммите АСЕАН, а также Восточноазиатском саммите 3-4 ноября в Бангкоке, сообщает пресс-служба кабмина.
"Дмитрий Медведев примет участие в Деловом инвестиционном саммите АСЕАН, а также Восточноазиатском саммите 3-4 ноября в Бангкоке... Участники встречи обменяются мнениями по вопросам продвижения сотрудничества в рамках ВАС в приоритетных сферах, включая устойчивое развитие и экономическую взаимосвязанность, цифровые технологии, реагирование на новые вызовы и угрозы", - говорится в сообщении.
Кроме того, российский премьер выступит на Деловом инвестиционном саммите АСЕАН и проведёт ряд двусторонних встреч.
Флажки стран-участниц встречи министров иностранных дел Россия-АСЕАН
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