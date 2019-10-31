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РИА Новости

Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах

17:33 31.10.2019 (обновлено: 17:40 31.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФонендоскоп на шее врача станции скорой медицинской помощи
Фонендоскоп на шее врача станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Численность врачей в регионах России не сократилась, при подтверждении информации о снижении количества врачей произошла техническая ошибка, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее издание РБК сообщило, что Минздрав выявил сокращения числа врачей в 54 регионах России за 2018 год. По данным издания, наиболее негативная динамика отмечается в Бурятии – число врачей снизилось на 59%, Новосибирской области – на 58%, в Томской области – на 18%, в Кемеровской области и Якутии – примерно на 17%.
"Данные, подлинность которых первоначально была подтверждена, подлежат уточнению в связи с технической ошибкой", - говорится в сообщении.
В Новосибирской области количество врачей увеличилось на 85 человек, в Томской области - на 136 человек, в Якутии – на 121, уточнили в пресс-службе.
В Бурятии действительно произошло некоторое снижение число врачей, но не на 59%, а всего на 15 человек, подчеркнули в Минздраве.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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