Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Численность врачей в регионах России не сократилась, при подтверждении информации о снижении количества врачей произошла техническая ошибка, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Ранее издание РБК сообщило, что Минздрав выявил сокращения числа врачей в 54 регионах России за 2018 год. По данным издания, наиболее негативная динамика отмечается в Бурятии – число врачей снизилось на 59%, Новосибирской области – на 58%, в Томской области – на 18%, в Кемеровской области и Якутии – примерно на 17%.

"Данные, подлинность которых первоначально была подтверждена, подлежат уточнению в связи с технической ошибкой", - говорится в сообщении.

В Новосибирской области количество врачей увеличилось на 85 человек, в Томской области - на 136 человек, в Якутии – на 121, уточнили в пресс-службе.