У подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре нет судимостей

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре не был судим, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.

"Ранее он не был судим. Проверяется информация о том, что он состоял на учете в наркологическом диспансере", - заявил собеседник агентства.

Подозреваемому назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Такая экспертиза проводится по всем уголовным делам об убийстве, а не только в случаях, когда есть сомнения во вменяемости фигуранта или фигурантов.