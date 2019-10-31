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РИА Новости

У подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре нет судимостей

17:32 31.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре не был судим, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.
"Ранее он не был судим. Проверяется информация о том, что он состоял на учете в наркологическом диспансере", - заявил собеседник агентства.
Кадры задержания подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
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Подозреваемому назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Такая экспертиза проводится по всем уголовным делам об убийстве, а не только в случаях, когда есть сомнения во вменяемости фигуранта или фигурантов.
Трагедия произошла сегодня днем. По данным СК РФ, мужчина проник на территорию детского сада и зарезал мальчика во время тихого часа. Его возможные мотивы официально пока не сообщаются.
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Убийство ребенка в Нарьян-МареСледственный комитет РФНарьян-МарРоссияПроисшествия
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