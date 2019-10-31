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РИА Новости

В МИД ДНР согласовали дату начала отвода сил в Петровском

17:32 31.10.2019 (обновлено: 18:02 31.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Разведение сил в районе города Петровское в Донбассе начнется 4 ноября, сообщила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Двадцать девятого октября контактная группа в Минске согласовала две ключевые, фиксированные даты мероприятий: <...> 4 ноября — для начала практических действий по устранению нарушений на данном, разведенном еще в 2016 году, участке, и 2 ноября — для начала проведения подготовительных мероприятий", — говорится в заявлении Никоноровой.

Полпред подчеркнула, что ДНР готова возобновить обязательства по разведению сил. Второго и третьего числа будут направлены уведомления Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а 4 ноября, в 12 часов дня (13:00 мск) ополченцы запустят белую ракету.
Руководитель ведомства также добавила, что тогда станет ясно, "воспринимают ли соответствующие силы президента Украины как своего верховного главнокомандующего", который ранее отдал приказ о начале отвода сил в районе Петровского.

Отвод сил в городах Золотое и Петровское

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в станице Луганской — в июне 2019 года.
Золотое
Вчера, 18:24РИА Новости
В ЛНР заявили, что продолжают отвод сил у Золотого, несмотря на обстрелы
Однако ополченцы неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на 9-е число, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.
В минувший вторник ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое.
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
29 октября, 17:49РИА Новости
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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