В британском Ковентри появится площадь имени Сталинграда

ВОЛГОГРАД, 31 окт - РИА Новости. Площадь, которая будет носить имя Сталинград, появится в британском Ковентри, ее открытие состоится в ноябре, сообщила журналистам лорд-мэр Ковентри Линда Бигхэм в рамках международного форума общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке" в Волгограде.

По словам Бигхем, совсем скоро в Ковентри будет открыта площадь в честь Сталинграда, мероприятие приурочено к 75-летию установления побратимских отношений двух городов.

"Как только я вернусь из Волгограда, проведем церемонию открытия площади, в начале ноября", - сообщила лорд-мэр.

Она добавила, что площадь будет с парковой зоной.

Установление побратимских отношений между Сталинградом и Ковентри произошло 75 лет и стало началом международного побратимского движения.