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РИА Новости

В британском Ковентри появится площадь имени Сталинграда

17:31 31.10.2019
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© flickr.com/Herry LawfordКовентри
Ковентри
© flickr.com/Herry Lawford
Ковентри. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 31 окт - РИА Новости. Площадь, которая будет носить имя Сталинград, появится в британском Ковентри, ее открытие состоится в ноябре, сообщила журналистам лорд-мэр Ковентри Линда Бигхэм в рамках международного форума общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке" в Волгограде.
По словам Бигхем, совсем скоро в Ковентри будет открыта площадь в честь Сталинграда, мероприятие приурочено к 75-летию установления побратимских отношений двух городов.
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"Как только я вернусь из Волгограда, проведем церемонию открытия площади, в начале ноября", - сообщила лорд-мэр.
Она добавила, что площадь будет с парковой зоной.
Установление побратимских отношений между Сталинградом и Ковентри произошло 75 лет и стало началом международного побратимского движения.
Международный форум общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке" проводится в Волгограде в шестой раз, его организаторами в этом году выступили агентство Россотрудничество и администрация Волгоградской области. По информации пресс-службы администрации региона, в форуме принимают участие представители 40 стран.
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