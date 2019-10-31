В МИД прокомментировали призыв НАТО передать Киеву контроль над Крымом

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вопрос с Крымом для России закрыт раз и навсегда, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине. По его словам, Москва оценивает этот призыв "отрицательно".

"Я считаю, что МИД не обязан отвечать на каждое заявление НАТО, поскольку вопрос с Крымом для нас закрыт раз и навсегда. Мы этот вопрос ни с кем и нигде обсуждать не намерены, тем более с НАТО", - сказал Руденко.

Ранее сообщалось, что в заявлении комиссии Украина-НАТО альянс призвал Россию передать контроль над Крымом Украине, выразив недовольство военным усилением РФ на полуострове.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В Москве заявляли, что дислокация в Крыму Вооруженных Сил РФ является суверенным правом России.