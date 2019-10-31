Дрозденко: сессия Конгресса местных властей СЕ была успешной для России

Об итогах сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге РИА Новости рассказал руководитель делегации России в Конгрессе, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

- Александр Юрьевич, как вы оцениваете итоги сессии?

- Это была очень продуктивная сессия для российской делегации. Мы выступили по целому блоку вопросов, подготовили свои предложения и замечания на некоторые темы докладов. Например, мы очень активно выступали по вопросам цифровизации, по созданию и развитию "умных городов" в регионах Европы. Более того, наши предложения были сочтены настолько конструктивными, что, скорее всего, я, как руководитель российской делегации, возглавлю рабочую группы Конгресса по подготовке вопросов цифровизации "умных городов" на апрельской сессии Конгресса.

Россия солировала среди других стран и по вопросам приграничного сотрудничества. К слову, к этому вопросу готовились несколько стран Балтики: Швеция, Польша, Финляндия. Но наши примеры были наиболее яркими и они также нашли отражение в документах конгресса.

Также мы выступали на сессии по вопросу соблюдению прав малых языков. Затронули вопрос и о нарушении прав русского языка на Украине, и в странах Балтии, предложили конкретные действия.

- Совет Европы в 1987 году твердил туристско-просветительскую программу "Культурные маршруты", призванную сохранять и укреплять европейское природное и культурное наследие. Россия тоже присоединилась к программе. Обсуждалась ли ее реализация на сессии?

- По вопросам "культурных маршрутов" наша делегация очень активно выступала на этой сессии. Делегаты Конгресса были под впечатлением, что мы очень быстро перешли от слов к делу и для развития туризма ввели короткую, четырехдневную визу, действующих на пунктах пропуска Петербурга и Ленинградской области, которую, кроме того, делают быстро и бесплатно. Это тоже влияет на продвижение "культурных маршрутов".

Еще один момент – Россия предложила и Конгресс поддержал – создание нового маршрута, который мы назвали "Путь Петра Первого". В него включены все европейские страны, которые успел посетить наш великий император.

- Одним из вопросов на сессии, вызвавшим оживленные дебаты, было обсуждение и принятие резолюции по мониторинговому докладу о демократии в России, подготовленному членами Конгресса.

- Да, вчера был вынесен на повестку дня мониторинговый доклад рабочей группы, которая в течение двух лет работала на территории РФ. Эта мониторинговая группа изучала состояние демократии в России и соответствие ее положением Европейской хартии. К слову, Россия в 2001 году присоединилась к Европейской хартии и последний мониторинг ее соблюдение был десять назад.

Мы очень серьезно готовились к обсуждению нынешнего доклада по мониторингу, заранее получили все положения доклада, подготовили свои пожелания, возражения и замечания. Была очень жесткая дискуссия. Традиционно против резолюции по докладу выступили Украина, Грузия, Польша, Британия. Причем они не просто предлагали внести в резолюцию изменения, а предлагали вообще ее не принимать и тем самым дать понять, что в РФ не соблюдается местная демократия. Были попытки внести на обсуждение события, связанные, например, с Крымом, но все они не получили своего продолжения. Более того, сам подготовленный текст резолюции, на взгляд российской делегации был очень взвешенным и абсолютно конструктивным. Поэтому в итоге резолюция была принята в полном объеме.

За принятие постановления, что в целом в РФ соблюдаются все условия Европейской хартии, проголосовало большинство. Против было всего 8 человек – а это даже не все члены делегаций стран, которые выступали с критикой РФ. Более того, на конгрессе было отмечено, что у Российской Федерации есть положительный опыт, который нужно принять во внимание многим странам. Например, приводился пример Ленинградской области и наш закон о местных формах самоуправления, о сельских старостах.