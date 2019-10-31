Сроки разведения сил в Петровском зависят от Украины, заявили в МИД

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сроки завершения разведения сил в Петровском зависят от Украины, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Он напомнил, что, как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, разведение сил в Петровском начнется 4 ноября.
Отвечая на вопрос о длительности этого процесса, замглавы МИД РФ отметил: "Это будет зависеть от наших украинских партнеров".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском. Отвод сил в Золотом начался во вторник.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.