Участники заявили о сложностях на заседании конституционного комитета САР

ЖЕНЕВА, 31 окт - РИА Новости. Заседание конституционного комитета Сирии в Женеве проходит в сложной обстановке, у делегаций сохраняется много противоречий, заявили РИА Новости несколько участников делегации оппозиции из состава комитета.

"Идут сложные дискуссии. Всех со всеми: оппозиция с делегацией правительства, гражданское общество с оппозицией, все", - сказал генеральный секретарь оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Сафуан Аккаш.

Другой участник встречи, глава каирской группы оппозиции Джамаль Сулейман рассказал, что перед началом заседания комитета участники "решили не говорить о прошлом, а сконцентрироваться на будущем".

"У всех своя позиция. Но делегация правительства, вместо того, чтобы говорить о конституции, начала говорить о сирийской правительственной армии, о борьбе с терроризмом, пытаясь обвинить другую сторону в причастности к террористам. Но ведь мы собрались обсуждать конституцию, вместо этого они тянут время", - сказал Сулейман.

По его словам, встреча комитета продолжится в четверг после небольшого перерыва на ланч. Никто из участников, составляющих конституционный комитет, не собирается покидать заседание.

Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве в среду. Как сообщил ранее РИА Новости представитель делегации сирийской оппозиции Абдулхаким Башар, основная работа конституционного комитета начнется в понедельник, 4 ноября, в составе малой группы из 45 человек, до этого делегации будут обсуждать организационные вопросы.

Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.

Члены малого комитета были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.