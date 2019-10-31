СК опубликовал видео задержания убийцы, зарезавшего ребенка в Нарьян-Маре

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видеозапись задержания мужчины, убившего шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.

Сотрудники правоохранительных органов поймали подозреваемого на месте преступления. На записи видно, что на мужчину надели наручники, на его руках и одежде видны следы крови. Позднее полицейские уводят преступника из помещения.

В ролике также показана обстановка в квартире убийцы: на полу разбросаны пустые бутылки из-под спиртного, одежда и мусор.

Ранее СК сообщил, что в детском саду в Нарьян-Маре 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом ребенка. Мальчик скончался на месте от полученных ранений. Полиция задержала подозреваемого, СК будет настаивать на его заключении в СИЗО. По предварительным данным, убийца состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Цыбульский,

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.