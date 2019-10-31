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РИА Новости

СК опубликовал видео задержания убийцы, зарезавшего ребенка в Нарьян-Маре

17:26 31.10.2019 (обновлено: 17:33 31.10.2019)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видеозапись задержания мужчины, убившего шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.
Сотрудники правоохранительных органов поймали подозреваемого на месте преступления. На записи видно, что на мужчину надели наручники, на его руках и одежде видны следы крови. Позднее полицейские уводят преступника из помещения.
Автомобиль Следственного комитета РФ
16:56РИА Новости
Охранник детсада в Нарьян-Маре дистанционно открыл дверь убийце ребенка
В ролике также показана обстановка в квартире убийцы: на полу разбросаны пустые бутылки из-под спиртного, одежда и мусор.
Ранее СК сообщил, что в детском саду в Нарьян-Маре 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом ребенка. Мальчик скончался на месте от полученных ранений. Полиция задержала подозреваемого, СК будет настаивать на его заключении в СИЗО. По предварительным данным, убийца состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Цыбульский,
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, а в отношении сотрудников детсада и его охранников— о халатности и об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Нож
16:51РИА Новости
Отец убитого в Нарьян-Маре мальчика прокомментировал трагедию
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Охранник детсада в Нарьян-Маре дистанционно открыл дверь убийце ребенка
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В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
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