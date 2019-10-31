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РИА Новости

В Москве потушили пожар на складе с автомобильной резиной

17:23 31.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пожар на складе с автомобильной резиной на востоке Москвы полностью потушен, сообщается на сайте столичного ГУМЧС России.
Склад с автомобильной резиной загорелся в Москве по адресу улица Электродная, дом 8, сооружение 14. Информации о пострадавших не поступало.
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"По данному адресу в отдельно стоящем складском здании происходило загорание складируемой продукции на стеллажах на общей площади около 150 квадратных метров. Принятыми мерами в 16:58 пожар был полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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ГУМЧС России по МосквеМоскваРоссияПроисшествия
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