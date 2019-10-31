В Москве потушили пожар на складе с автомобильной резиной

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пожар на складе с автомобильной резиной на востоке Москвы полностью потушен, сообщается на сайте столичного ГУМЧС России.
Склад с автомобильной резиной загорелся в Москве по адресу улица Электродная, дом 8, сооружение 14. Информации о пострадавших не поступало.
27 октября, 18:46РИА НовостиВ Ростове-на-Дону потушили пожар на складе со станками
"По данному адресу в отдельно стоящем складском здании происходило загорание складируемой продукции на стеллажах на общей площади около 150 квадратных метров. Принятыми мерами в 16:58 пожар был полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.