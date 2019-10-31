Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре состоял на учете у нарколога

Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

© СК РФ Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. По предварительным данным, подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик, сообщил РИА Новости губернатор НАО Александр Цыбульский.

В четверг СК РФ сообщил, что находящийся в состоянии опьянения 36-летний мужчина смертельно ранил 6-летнего мальчика во время "тихого часа" в детском саду в Нарьян-Маре.

По имеющейся у меня предварительной информации, задержанный преступник находился на учёте наркодиспансера как хронический алкоголик. Александр Цыбульский губернатор НАО губернатор НАО

Губернатор отметил, что сам находится в командировке, но поддерживает связь с правоохранительными органами.