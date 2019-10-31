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РИА Новости

Столкновения студентов и полиции произошли в центре Афин

17:03 31.10.2019
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники акции в Афинах, посвященной десятой годовщине убийства студента Алексиса Григоропулуса полицейским. 6 декабря 2018
Сотрудники полиции и участники акции в Афинах, посвященной десятой годовщине убийства студента Алексиса Григоропулуса полицейским. 6 декабря 2018
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 31 окт - РИА Новости. Беспорядки произошли в центре Афин во время студенческой демонстрации, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Внепарламентские левые партии организовали демонстрацию против отмены режима "университетского убежища", запрещавшего правоохранительным органам Греции входить на территорию вузов и кампусов, кроме как с разрешения ректората или руководства университета, даже в случае совершения тяжких преступлений. В Греции университеты стали фактически "территориями беззакония" - здесь укрывались торговцы наркотиками, контрабандными сигаретами, анархисты, нападавшие на полицию.
Демонстрация прошла от здания Афинского университета до центральной площади Синтагма. Группа студентов попыталась прорваться через полицейское оцепление ко входу в парламент, стали бросать камни и "коктейли Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы отогнать участников беспорядков, передаёт корреспондент РИА Новости.
Столкновения происходили в непосредственной близости от здания МИД в то время, когда проходили переговоры глав внешнеполитических ведомств Греции и Израиля.
Здание министерства иностранных дел России в Москве
22 октября, 11:51РИА Новости
МИД России предупредил об акциях протеста в Германии, Франции, КНР и Греции
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