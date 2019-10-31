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РИА Новости
РИА Наука

Обнаружена связь между состоянием сосудов и раком

16:59 31.10.2019 (обновлено: 17:32 31.10.2019)
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© Depositphotos / Crevis Имплант сосуда
Имплант сосуда
© Depositphotos / Crevis
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые установили, что один и тот же признак — наличие у пациента эндотелиальной микрососудистой дисфункции указывает на риск развития у него как сердечно-сосудистых, так и онкологических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology.
Микрососудистая эндотелиальная дисфункция (МЭД) — это нарушение нормального функционирования эндотелия — слоя клеток, покрывающего изнутри мелкие кровеносные сосуды. При этом сосуды становятся более ломкими, снижается их тонус. Причины, провоцирующие развития микрососудистой эндотелиальной дисфункции — гипертония, высокий уровень холестерина, ожирение и диабет.
Изменения при МЭД затрагивают и мелкие артерии в сердце, что ухудшает их способность расширяться и ограничивает поток богатой кислородом крови. Поэтому считается, наличие у пациента МЭД увеличивает риск развития заболеваний сердца.
Ученые из клиники Мэйо (США) установили, что дисфункция микрососудов может также являться ранним признаком рака.
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Основой для анализа стала выборка из 488 человек, которые в течение 12 лет наблюдались в клинике на предмет сердечно-сосудистых заболеваний. У 211 из них как минимум последние шесть лет отмечалась микрососудистая эндотелиальная дисфункция. Оказалось, что риск возникновения онкологических заболеваний у пациентов с МЭД существенно выше, чем у тех, у кого сосуды функционируют нормально — 9,5 и 3,7 процентов соответственно. Эти цифры уже учитывают поправки на возраст, пол, заболевание коронарной артерии и другие факторы.
"Микрососудистая эндотелиальная дисфункция может быть полезным маркером для прогнозирования риска развития рака", — приводятся в пресс-релизе клиники Мэйо слова ведущего автора исследования Амира Лермана (Amir Lerman).
Как правило, микрососудистая эндотелиальная дисфункция проявляется примерно на пять лет раньше, чем диагностируется рак. Связь между МЭД и раком более выражена среди мужчин и пациентов с усугубляющими факторами, такими как гипертония, заболевание коронарной артерии, курение и ожирение.
Ученые признают, что пациенты с МЭД, как правило, имеют и другие проблемы со здоровьем, и это, возможно, тоже увеличивает риск появления у них онкологических заболеваний, а также частоту выявления последних. Связаны ли функционально нарушения микрососудистые нарушения с развитием рака, еще предстоит определить.
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Диагностируется МЭД с помощью простой неинвазивной процедуры — реактивной тонометрии периферической артериальной гиперемии. Заключается она в том, что параллельно с измерением артериального давления измеряется приток крови к пальцам. Пройти эту процедуру легко и безболезненно.
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