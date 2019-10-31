Обнаружена связь между состоянием сосудов и раком

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые установили, что один и тот же признак — наличие у пациента эндотелиальной микрососудистой дисфункции указывает на риск развития у него как сердечно-сосудистых, так и онкологических заболеваний. Результаты исследования Ученые установили, что один и тот же признак — наличие у пациента эндотелиальной микрососудистой дисфункции указывает на риск развития у него как сердечно-сосудистых, так и онкологических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Микрососудистая эндотелиальная дисфункция (МЭД) — это нарушение нормального функционирования эндотелия — слоя клеток, покрывающего изнутри мелкие кровеносные сосуды. При этом сосуды становятся более ломкими, снижается их тонус. Причины, провоцирующие развития микрососудистой эндотелиальной дисфункции — гипертония, высокий уровень холестерина, ожирение и диабет.

Изменения при МЭД затрагивают и мелкие артерии в сердце, что ухудшает их способность расширяться и ограничивает поток богатой кислородом крови. Поэтому считается, наличие у пациента МЭД увеличивает риск развития заболеваний сердца.

Ученые из клиники Мэйо (США) установили, что дисфункция микрососудов может также являться ранним признаком рака.

Основой для анализа стала выборка из 488 человек, которые в течение 12 лет наблюдались в клинике на предмет сердечно-сосудистых заболеваний. У 211 из них как минимум последние шесть лет отмечалась микрососудистая эндотелиальная дисфункция. Оказалось, что риск возникновения онкологических заболеваний у пациентов с МЭД существенно выше, чем у тех, у кого сосуды функционируют нормально — 9,5 и 3,7 процентов соответственно. Эти цифры уже учитывают поправки на возраст, пол, заболевание коронарной артерии и другие факторы.

"Микрососудистая эндотелиальная дисфункция может быть полезным маркером для прогнозирования риска развития рака", — приводятся в пресс-релизе клиники Мэйо слова ведущего автора исследования Амира Лермана (Amir Lerman).

Как правило, микрососудистая эндотелиальная дисфункция проявляется примерно на пять лет раньше, чем диагностируется рак. Связь между МЭД и раком более выражена среди мужчин и пациентов с усугубляющими факторами, такими как гипертония, заболевание коронарной артерии, курение и ожирение.

Ученые признают, что пациенты с МЭД, как правило, имеют и другие проблемы со здоровьем, и это, возможно, тоже увеличивает риск появления у них онкологических заболеваний, а также частоту выявления последних. Связаны ли функционально нарушения микрососудистые нарушения с развитием рака, еще предстоит определить.