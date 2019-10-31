Охранник детсада в Нарьян-Маре дистанционно открыл дверь убийце ребенка

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Охранник детского сада в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка, дистанционно открыл дверь постороннему человеку, сообщил РИА Новости губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.
"Я нахожусь на связи с правоохранительными органами. В настоящий момент ведутся следственные действия. На настоящий момент известно, что сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку", - сказал Цыбульский.
В четверг СК РФ сообщил, что находящийся в состоянии опьянения 36-летний мужчина смертельно ранил 6-летнего мальчика во время "тихого часа" в детском саду в Нарьян-Маре. Подозреваемый задержан.