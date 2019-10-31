Захарова рассказала, сколько женщин работает в российском МИД

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В российской дипломатии нет разницы в подходах к дипломатам-мужчинам или к дипломатам-женщинам, в министерстве иностранных дел России порядка 70 женщин занимают руководящие посты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, "Соотечественницы и преемственность поколений".

"Порядка 70 женщин занимают руководящие должности, в том числе три из них являются членами коллегии МИД России, а это ключевой ведомственный орган принятия решения. Среди женщин - два директора департаментов, есть и посол. Было и большее количество послов -женщин. Несколько советников-посланников, под два десятка заместителей директоров департаментов и порядка 50 начальников отдела, это очень много", - рассказала Захарова.

По ее словам, "все формальные ограничения для карьерного роста дипломатов давно устранены". "Нет разницы в подходах в российской дипломатии к дипломатам-мужчинам и дипломатам-женщинам. Сейчас в большей степени речь идет о создании максимально благоприятных условий для профессиональной реализации женщин без ущерба для ее личной семейной жизни, в том числе в том, что касается длительных загранкомандировок", - отметила она.