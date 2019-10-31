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РИА Новости

Захарова рассказала, сколько женщин работает в российском МИД

17:02 31.10.2019
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© сайт МИД РоссииДиректор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
© сайт МИД России
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В российской дипломатии нет разницы в подходах к дипломатам-мужчинам или к дипломатам-женщинам, в министерстве иностранных дел России порядка 70 женщин занимают руководящие посты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, "Соотечественницы и преемственность поколений".
"Порядка 70 женщин занимают руководящие должности, в том числе три из них являются членами коллегии МИД России, а это ключевой ведомственный орган принятия решения. Среди женщин - два директора департаментов, есть и посол. Было и большее количество послов -женщин. Несколько советников-посланников, под два десятка заместителей директоров департаментов и порядка 50 начальников отдела, это очень много", - рассказала Захарова.
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По ее словам, "все формальные ограничения для карьерного роста дипломатов давно устранены". "Нет разницы в подходах в российской дипломатии к дипломатам-мужчинам и дипломатам-женщинам. Сейчас в большей степени речь идет о создании максимально благоприятных условий для профессиональной реализации женщин без ущерба для ее личной семейной жизни, в том числе в том, что касается длительных загранкомандировок", - отметила она.
"В последние годы усилия министерства и непосредственно руководства ведомства направлены на то чтобы сделать максимальное для гармонизации жизни женщины в условиях карьеры и семейной жизни", - подчеркнула Захарова. Она также сообщила, что женщин принимают на работу в МИД РФ и назначают на ответственные должности "не по разнарядке, не по какой-то квоте, заявке, а исключительно в соответствии с их профессиональными навыками".
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Мужчинам придется потесниться. Женщины пойдут в машинистыИ коня на скаку, и в пылающую избу… А теперь еще и фуру обуздает и помчит поезда метро. Женщины вовсю осваивают мужские профессии. Минтруд пошел им навстречу, сократив аж в 4 раза перечень неженских профессий.
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Мария ЗахароваМИД РФРоссияОбщество
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