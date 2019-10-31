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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Храм канонической УПЦ осквернили в подконтрольной Киеву части Донбасса

16:55 31.10.2019 (обновлено: 16:56 31.10.2019)
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© пресс-служба Северодонецкой епархии Украинской православной церкви Свято-Александро-Невский храм разгромленный вандалами 30 октября 2019 года (село Невское Луганская область, Украина)
Свято-Александро-Невский храм разгромленный вандалами 30 октября 2019 года (село Невское Луганская область, Украина)
© пресс-служба Северодонецкой епархии Украинской православной церкви
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Вандалы осквернили Свято-Александро-Невский храм в селе Невское в подконтрольной Киеву части Луганской области, сообщает синодальный информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви.
"Неизвестные проникли в Свято-Александро-Невский храм села Невское Кременского района Луганской области. Вандалы осквернили главные святыни храма: скинули все с престола, надругались над антиминсом, дарохранительницей, напрестольным Евангелием, святыми иконами и вырвали царские врата. Вся церковная утварь и мебель разгромлены. При этом ничего ценного за пределы храма вынесено не было", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви.
Сообщается, что правоохранительные органы пока не установили личность преступников.
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Агрессия и давление на каноническую Украинскую православную церковь усилилось после создания в стране так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) – раскольнической организации, образованной в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь.
Согласно исследованию "Преследования Украинской православной̆ церкви в ходе конфликта на Украине, 2016-2018 годах", опубликованному осенью 2019 года, в 2016–2018 годах УПЦ столкнулась с организованным государственным давлением: поджоги и захваты церковных зданий, нападения на священнослужителей и прихожан, кампании диффамации в СМИ. Авторы исследования отмечали изменение ситуации после того, как к власти на Украине пришел президент Владимир Зеленский, и сообщали об возбуждении уголовных дел против чиновников, ответственных за фиктивную перерегистрацию храмов Украинской православной церкви в пользу неканонических структур.
Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
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"Вместе — против России". На Украине задумали новый церковный проект
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Религия и мировоззрениеВандалыНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьВладимир ЗеленскийЛуганская областьМоскваКиеврелигияОбществоВ мире
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