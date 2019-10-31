Храм канонической УПЦ осквернили в подконтрольной Киеву части Донбасса

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Вандалы осквернили Свято-Александро-Невский храм в селе Невское в подконтрольной Киеву части Луганской области, сообщает синодальный информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви.

"Неизвестные проникли в Свято-Александро-Невский храм села Невское Кременского района Луганской области. Вандалы осквернили главные святыни храма: скинули все с престола, надругались над антиминсом, дарохранительницей, напрестольным Евангелием, святыми иконами и вырвали царские врата. Вся церковная утварь и мебель разгромлены. При этом ничего ценного за пределы храма вынесено не было", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви.

Сообщается, что правоохранительные органы пока не установили личность преступников.

Агрессия и давление на каноническую Украинскую православную церковь усилилось после создания в стране так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) – раскольнической организации, образованной в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь.