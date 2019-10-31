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РИА Новости

Отец убитого в Нарьян-Маре мальчика прокомментировал трагедию

16:51 31.10.2019
5611
© Depositphotos / LucidwatersНож
Нож
© Depositphotos / Lucidwaters
Нож. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Отец шестилетнего мальчика, убитого в результате нападения на детский сад в Нарьян-Маре, заявил телеканалу РЕН, что не знает злоумышленника.
"Я его не видел, не знаю, ни фамилия, ни имя мне ни о чем не говорят. Как там все произошло, не знаю. Он задержан, его сразу же задержали", - рассказал мужчина.
По предварительным данным, днем в четверг 36-летний житель Нарьян-Мара во время тихого часа в местном детском саду напал с ножом на мальчика. Ребенок скончался на месте.
Полиция задержала злоумышленника на месте преступления. Он был пьян. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". СК будет настаивать на заключении подозреваемого в СИЗО.
По информации властей, мужчина состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.
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Следственный комитет РФМоскваНарьян-МарПроисшествия
Популярные комментарии
Солдат расстреливает своих обидчиков, маленькие дети в детсаду избивают коллективно одногруппницу, пьяный мужик входит в детский сад и убивает 6-летнего мальчика, причём сонного как я понимаю... губернаторы крадут миллиарды и убегают за границу, чиновники получают явно незаслуженную зарплату, бешенные деньги перегоняют в оффшоры, президент не спросив у народа прощает нужным ему странам миллиарды долларов... и всё это происходит в России... Это моральное опустошение, дикость, средневековье! Куда мы идём? Ведь в детсаду должны работать ответственные люди, а это кто работает, кто отвечает за страну, за детей?
31 октября, 17:06
Anatoliya Байбаров
900003
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