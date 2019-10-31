Отец убитого в Нарьян-Маре мальчика прокомментировал трагедию

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Отец шестилетнего мальчика, убитого в результате нападения на детский сад в Нарьян-Маре, заявил телеканалу Отец шестилетнего мальчика, убитого в результате нападения на детский сад в Нарьян-Маре, заявил телеканалу РЕН , что не знает злоумышленника.

"Я его не видел, не знаю, ни фамилия, ни имя мне ни о чем не говорят. Как там все произошло, не знаю. Он задержан, его сразу же задержали", - рассказал мужчина.

По предварительным данным, днем в четверг 36-летний житель Нарьян-Мара во время тихого часа в местном детском саду напал с ножом на мальчика. Ребенок скончался на месте.

Полиция задержала злоумышленника на месте преступления. Он был пьян. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". СК будет настаивать на заключении подозреваемого в СИЗО.