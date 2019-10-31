Первый замгубернатора Кубани объяснил свою фразу о "конце ЕР"

КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко заявил, что его фраза из подслушанного разговора с губернатором региона Вениамином Кондратьевым о конце партии "Единая Россия" вырвана из контекста.
В среду в соцсетях появилась видеозапись разговора Кондратьева со своим первым заместителем Алексеенко. На видео руководители Кубани обсуждают вопросы внутренней политики, по данным в описании, во время совещания в Армавире. Разговор уловил микрофон, предположительно, одной из видеокамер, работавших в зале. Видеозапись сопровождается субтитрами с расшифровкой разговора.
Как следует из субтитров записи, где часть фраз звучит неразборчиво, Алексеенко говорит о некоем объединении блока КПРФ, также в речи слышна фамилия мэра Краснодара Евгения Первышова. Губернатор в ответ заявляет о провокации и говорит, что не верит этой информации. При этом Кондратьев отмечает, что разогрев ситуации внутри команды это плохо и что "это уже начало конца", а также говорит об отсутствии доказательств против Первышова. Слышен также обрывок фразы Алексеенко о том, что "Единая Россия" сдохла, ее не существует по сути".
"Если часть фразы вырвать из контекста разговора, она в корне меняет смысл. И даже белое при желании легко сделать черным. Так фраза о "Единой России" в разговоре с губернатором полностью звучала: "Оппозиция считает, что "Единая Россия" сдохла, ее нет". Такого рода трюки наглядно показывают, что отдельные представители оппозиции уже начали свою кампанию и готовы при этом на любые грязные методы. Хотя никакой ответственности брать на себя не желают", - приводит пресс-служба администрация края комментарий Алексеенко к опубликованному видео.