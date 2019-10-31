Губернатор Ненецкого округа поручил проверить безопасность в детских садах

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский поручил в срочном порядке проверить все детские учреждения региона после убийства ребенка в детском саду Нарьян-Мара.

"Распорядился проверить в срочном порядке все детские учреждения на предмет их безопасности", - сказал Цыбульский.

В четверг СК РФ сообщил, что находящийся в состоянии опьянения мужчина смертельно ранил 6-летнего мальчика во время "тихого часа" в детском саду в Нарьян-Маре. Подозреваемого задержали на месте преступления – это 36-летний местный житель, он пьян. Его мотивы пока неясны.