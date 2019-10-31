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РИА Новости

Губернатор Ненецкого округа поручил проверить безопасность в детских садах

16:47 31.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский
Губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский поручил в срочном порядке проверить все детские учреждения региона после убийства ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
"Распорядился проверить в срочном порядке все детские учреждения на предмет их безопасности", - сказал Цыбульский.
В четверг СК РФ сообщил, что находящийся в состоянии опьянения мужчина смертельно ранил 6-летнего мальчика во время "тихого часа" в детском саду в Нарьян-Маре. Подозреваемого задержали на месте преступления – это 36-летний местный житель, он пьян. Его мотивы пока неясны.
Кроме уголовного дела об убийстве малолетнего, возбуждены дела о халатности и "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности" в отношении сотрудников и охраны детского сада.
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Убийство ребенка в Нарьян-МареАлександр ЦыбульскийСледственный комитет РФНарьян-МарРоссияПроисшествия
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