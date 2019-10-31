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РИА Новости

США ищут альтернативное место для подписания первой части сделки с Китаем

16:44 31.10.2019 (обновлено: 17:03 31.10.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Белый дом ищет альтернативное место для подписания первой части торговой сделки с Китаем.
"После того, как саммит АТЭС в Чили был отменен из-за независящих от нас обстоятельств, Китай и США работают над выбором нового места для подписания первой части торгового соглашения, которое составляет около 60% от всей сделки. Новое место будет объявлено в ближайшее время. Президент (Китая) Си (Цзиньпин) и президент Трамп будут подписывать", - написал Трамп в Twitter.
Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли сообщал, что США рассчитывают подписать первую часть торгового соглашения с КНР, несмотря на отмену планировавшейся встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Чили.
В среду президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в ноябре и декабре в стране. В последние недели в Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.
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Чуть ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что "стороны близки к тому, чтобы доработать некоторые части соглашения". А министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первой части торгового соглашения, которую президенты Соединенных Штатов и Китая подпишут в следующем месяце. Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел в первой половине октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.
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КитайСШАЭкономика
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