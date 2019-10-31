США ищут альтернативное место для подписания первой части сделки с Китаем

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Белый дом ищет альтернативное место для подписания первой части торговой сделки с Китаем.

"После того, как саммит АТЭС в Чили был отменен из-за независящих от нас обстоятельств, Китай и США работают над выбором нового места для подписания первой части торгового соглашения, которое составляет около 60% от всей сделки. Новое место будет объявлено в ближайшее время. Президент (Китая) Си (Цзиньпин) и президент Трамп будут подписывать", - написал Трамп в Twitter

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли сообщал, что США рассчитывают подписать первую часть торгового соглашения с КНР, несмотря на отмену планировавшейся встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Чили.

В среду президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в ноябре и декабре в стране. В последние недели в Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.