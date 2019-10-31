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РИА Новости
РИА Наука

Ученые назвали причину тяги к алкоголю

16:42 31.10.2019 (обновлено: 17:39 31.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЦех розлива алкоголя
Цех розлива алкоголя
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Цех розлива алкоголя. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американские ученые выяснили, какой участок мозга отвечает за формирование вредных привычек, включая тягу к алкоголю и любовь к сладкому. Об этом сообщает MedicalExpress.
Группа исследователей из Университета Южной Калифорнии обнаружила нейронные связи, влияющие на импульсивное поведение. Они вырабатывают меланин-концентрирующий гормон (MCH), который используется нейронами гипоталамуса и связан с формированием аппетита и склонностью к приему наркотиков.
Ученые провели серию экспериментов с крысами и выяснили, что импульсивность не связана с голодом. В одном из опытов грызун нажимал на рычаг, чтобы получить богатое жирами и углеводами угощение. Следующая порция выдавалась только через 20 секунд, но крыса не хотела ждать и жала на рычаг, постоянно сбрасывая таймер.
В другом эксперименте животные могли выбрать между двумя кнопками и получить либо одно лакомство, но сразу и без ограничений, либо пять, но с интервалом в 30-45 секунд. В этом случае крысы выбирали первый вариант.
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"Они не ждут, а стараются получить быстрее, пусть иногда и в меньшем количестве", — рассказывает один из авторов исследования, профессор Скотт Каноски.
Оба исследования выявили повышенный уровень MCH в мозге грызунов. Также выяснилось, что за импульсное поведение отвечают клетки латерального гипоталамуса, которые с помощью нейропептида передают сигналы нейронам вентрального гиппокампа, участвующим в формировании эмоций и памяти и ослабляющим контроль.
Теперь исследователи намерены изучить связь между системами контроля импульсов и вознаграждением, что поможет создать новые методы лечения психических расстройств, связанных с импульсивными влечениями.
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