Медведев и Пашинян обсудили торгово-экономическое сотрудничество

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев по телефону обсудил со своим армянским коллегой Николом Пашиняном актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба кабмина.

"Состоялся телефонный разговор между председателем правительства России Медведевым и премьер-министром Армении Пашиняном. В развитие беседы 25 октября на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Москве Медведев и Пашинян обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.