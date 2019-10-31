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РИА Новости

Медведев и Пашинян обсудили торгово-экономическое сотрудничество

16:34 31.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 29 апреля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 29 апреля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев по телефону обсудил со своим армянским коллегой Николом Пашиняном актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба кабмина.
"Состоялся телефонный разговор между председателем правительства России Медведевым и премьер-министром Армении Пашиняном. В развитие беседы 25 октября на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Москве Медведев и Пашинян обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Армении Давид Тоноян во время встречи в Ереване
29 октября, 16:50РИА Новости
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Никол ПашинянДмитрий МедведевРоссияАрменияПолитика
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