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РИА Новости

Сотрудников ГИБДД в Ленинградской области заподозрили в получении взяток

16:33 31.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Сотрудники УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, а также Северо-западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора подозреваются в получении взяток от предпринимателей - владельцев грузового транспорта, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ленобласти.
В СУСК по Ленобласти уточнили, что накануне в ходе совместной работы следователей СК и сотрудников УФСБ по подозрению в совершении преступления задержан заместитель начальника второго отдела УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По местам жительства и работы задержанного проведен ряд обысков.
"Фигуранты дела подозреваются получении взяток в особо крупном размере с субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих грузоперевозки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьей УК (получение взятки в крупном и особо крупном размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В пресс-службе следкома отметили, что в рамках расследования дела к уголовной ответственности привлечены бывший заместитель начальника третьего отдельного батальона ГИБДД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также бывший старший государственный инспектор Северо-западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора.
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"В отношении обоих фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе областного СУСК.
В настоящее время следователь СК допросил подозреваемого сотрудника УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, задержанного накануне, по обстоятельствам дела и предъявил соответствующее обвинение.
По уголовному делу проводятся следственные действия, следствием решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.
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ГИБДД МВД РФЛенинградская областьПроисшествия
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Источник: в Ленинградской области сотрудника УГИБДД задержали за взятку
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