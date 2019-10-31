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РИА Новости

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

16:33 31.10.2019 (обновлено: 16:35 31.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковСотрудница аптеки разбирает лекарства
Сотрудница аптеки разбирает лекарства
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сотрудница аптеки разбирает лекарства. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
Ранее агентство Sputnik сообщило, что в Литве запретили продажу лекарств, содержащих активное вещество ранитидина гидрохлорид, решение было принято из-за наличия в нем примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA), который является канцерогеном, влияющим на печень. Росздравнадзор попросил производителей и импортеров до 2 октября предоставить информацию о принятых решениях в отношении препаратов. Производители препаратов "Зантак" и "Ранитидин", произведенных в России, в начале октября сообщили, что отзывают лекарства из обращения.
Лекарства
10 октября, 17:09РИА Новости
Производитель отозвал из обращения еще один препарат от язвы с ранитидином
"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о решении производителя инициировать процедуру отзыва из обращения лекарственного средства "Ранитидин"… (Сербия), в связи с решением специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию "Ранитидина гидрохлорид" производства "Сарака Лабораториз Лимитед" (Индия)", - говорится в сообщении.
EDQM 23 сентября приостановил действие сертификата на ранитидина гидрохлорид. На фоне этого лекарство отозвали в Германии, Швейцарии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Дании, Канаде, Италии, Испании, Польше, Португалии, Словении и Сингапуре.
Ранитидин – лекарство, используемое для снижения высокого уровня желудочной кислоты при лечении кратковременных проблем с желудком (без рецепта) и в профилактике и лечении язв (по рецепту).
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РосздравнадзорСербияРоссияОбщество
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