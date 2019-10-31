С-400 подготовят к работе до весны, заявил министр обороны Турции

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в Турции подготовят к вводу в строй до весны следующего года, заявил министр обороны республики Хулуси Акар.
"Работы по введению в эксплуатацию этих ЗРК в полном объеме продлятся до весны 2020 года", - цитирует Акара пресс-служба военного ведомства.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган говорил, что последние элементы ЗРК, по плану, доставят из России в ноябре-декабре.
Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" Турции "Рособоронэкспорт" подписал в апреле 2017 года в Москве. Он стал крупнейшим экспортным контрактом России со странами блока НАТО. Согласно контракту, Россия поставит Турции четыре дивизиона системы ПВО С-400 на сумму порядка 2,5 миллиарда долларов.