С-400 подготовят к работе до весны, заявил министр обороны Турции

Глава Генштаба Турци генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии во время встречи с премьер-министром страны Бинали Йылдырымом

© AP Photo / Ali Unal Глава Генштаба Турци генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии во время встречи с премьер-министром страны Бинали Йылдырымом

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в Турции подготовят к вводу в строй до весны следующего года, заявил министр обороны республики Хулуси Акар.

"Работы по введению в эксплуатацию этих ЗРК в полном объеме продлятся до весны 2020 года", - цитирует Акара пресс-служба военного ведомства.

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган говорил, что последние элементы ЗРК, по плану, доставят из России в ноябре-декабре.