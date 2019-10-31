"Не допустим": владыка Тихон о разрушении пещер Псково-Печерского монастыря

Вид на башни и крепостную стену Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, основанного в середине XV века в Печорах

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил, что работы по восстановлению пещер Псково-Печерского монастыря, находящихся в "полуаварийном состоянии", начнутся в ноябре.

"Не допустим (потерю пещер - ред.) с Божией помощью, хотя ситуация непростая. Мы сейчас этим занимаемся, как и склоном Снетогорского монастыря, который рушится в реку Великая. Это будет настоящая трагедия, которая повлечет за собой разрушение знаменитого храма-памятника с фресками XIV века (Собора Рождества Богородицы 1312 года постройки – ред.)", - сказал митрополит Тихон на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он сообщил, что в этом году впервые были проведены "масштабные исследования всех склонов и пещер".

"Пещеры… как и склоны, находятся где-то даже в полуаварийном состоянии: обвалы, несколько водяных линз между самим склоном и пещерами. В ноябре мы начнем работы по укреплению склонов и нейтрализации проблемных мест, которые есть над пещерами Псково-Печерского монастыря", - сообщил он.

Иерарх отметил, что Церковь получает помощь "и специалистами, и финансированием, в том числе государственным – это же государственные памятники".

Успенский Псково-Печерский мужской монастырь основан в 1473 году. Его главная святыня – пещеры, место упокоения святых и уникальный историко-художественный памятник. Там похоронены насельники монастыря, святые, паломники, благочестивые миряне и воины-защитники монастыря. Точное число захоронений не установлено. По информации с сайта монастыря, есть основания полагать, что там покоятся более 10 тысяч человек.