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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Не допустим": владыка Тихон о разрушении пещер Псково-Печерского монастыря

16:25 31.10.2019 (обновлено: 17:09 31.10.2019)
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкВид на башни и крепостную стену Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, основанного в середине XV века в Печорах
Вид на башни и крепостную стену Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, основанного в середине XV века в Печорах
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил, что работы по восстановлению пещер Псково-Печерского монастыря, находящихся в "полуаварийном состоянии", начнутся в ноябре.
"Не допустим (потерю пещер - ред.) с Божией помощью, хотя ситуация непростая. Мы сейчас этим занимаемся, как и склоном Снетогорского монастыря, который рушится в реку Великая. Это будет настоящая трагедия, которая повлечет за собой разрушение знаменитого храма-памятника с фресками XIV века (Собора Рождества Богородицы 1312 года постройки – ред.)", - сказал митрополит Тихон на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он сообщил, что в этом году впервые были проведены "масштабные исследования всех склонов и пещер".
"Пещеры… как и склоны, находятся где-то даже в полуаварийном состоянии: обвалы, несколько водяных линз между самим склоном и пещерами. В ноябре мы начнем работы по укреплению склонов и нейтрализации проблемных мест, которые есть над пещерами Псково-Печерского монастыря", - сообщил он.
Иерарх отметил, что Церковь получает помощь "и специалистами, и финансированием, в том числе государственным – это же государственные памятники".
Успенский пещерный храм Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
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Успенский Псково-Печерский мужской монастырь основан в 1473 году. Его главная святыня – пещеры, место упокоения святых и уникальный историко-художественный памятник. Там похоронены насельники монастыря, святые, паломники, благочестивые миряне и воины-защитники монастыря. Точное число захоронений не установлено. По информации с сайта монастыря, есть основания полагать, что там покоятся более 10 тысяч человек.
Снетогорский монастырь впервые упоминается в 1299 году. В 1312 году в обители построили собор Рождества Богородицы, фрески которого сохранились до наших дней. Монастырь пережил разорения, нашествия шведов и поляков, во время оккупации войсками нацистской Германии в обители разместили штаб северо-западного фронта немецкой армии. В советское время там был дом отдыха. Монашеская жизнь возрождена в 1993 году.
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Религия и мировоззрениеМитрополит Тихон (Шевкунов)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьПсковская областьрелигияОбщество
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