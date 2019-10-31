Следующий медиафорум БРИКС планируют провести в 2020 году в Новосибирске

САН-ПАУЛУ (Бразилия), 31 окт - РИА Новости. Следующий медиафорум стран БРИКС планируется провести в 2020 году в Новосибирске, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, который является сопредседателем форума 2019 года с российской стороны.

"На заседании президиума медиафорума в Сан-Паулу наша делегация сообщила коллегам, что следующий саммит планируется провести в Новосибирске. При этом все будет зависеть от окончательной программы председательства России в БРИКС, которая ещё формируется и будет обнародована позже", - отметил он.