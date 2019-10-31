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РИА Новости

Следующий медиафорум БРИКС планируют провести в 2020 году в Новосибирске

16:19 31.10.2019
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© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС
© РИА Новости
САН-ПАУЛУ (Бразилия), 31 окт - РИА Новости. Следующий медиафорум стран БРИКС планируется провести в 2020 году в Новосибирске, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, который является сопредседателем форума 2019 года с российской стороны.
"На заседании президиума медиафорума в Сан-Паулу наша делегация сообщила коллегам, что следующий саммит планируется провести в Новосибирске. При этом все будет зависеть от окончательной программы председательства России в БРИКС, которая ещё формируется и будет обнародована позже", - отметил он.
Саммит лидеров стран БРИКС состоится в Санкт-Петербурге в 2020 году.
Повестка председательства РФ в БРИКС в 2020 году находится в процессе становления.
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БРИКСНовосибирскБразилияЭкономика
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