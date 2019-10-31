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РИА Новости

Националисты не препятствуют отводу сил в Золотом, заявили в ЛНР

16:16 31.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗолотое
Золотое
© РИА Новости / Стрингер
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Золотое. Архивное фото
ЗОЛОТОЕ (Луганская область), 31 окт - РИА Новости. Националисты не препятствуют процессу отвода сил у населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко со ссылкой на замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона.
Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. Во вторник ополченцы и украинские силовики начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое. На весь процесс отводится три дня.
"На данный момент господин Этерингтон говорит, что такой проблемы не существует", - сказал Филипоненко журналистам.
Он уточнил, что процесс разведения сил у Золотого идет в штатном режиме.
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