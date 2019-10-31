Националисты не препятствуют отводу сил в Золотом, заявили в ЛНР

ЗОЛОТОЕ (Луганская область), 31 окт - РИА Новости. Националисты не препятствуют процессу отвода сил у населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко со ссылкой на замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона.

Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. Во вторник ополченцы и украинские силовики начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое. На весь процесс отводится три дня.