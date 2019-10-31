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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Вторая сессия XXII Елисаветинско-Сергиевских чтений проходит в Висбадене

16:12 31.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкФотография Великой Княгини Елисаветы Федоровны в Музее памяти представителей Российского Императорского Дома "Напольная школа в городе Алапаевске"
Фотография Великой Княгини Елисаветы Федоровны в Музее памяти представителей Российского Императорского Дома Напольная школа в городе Алапаевске
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ВИСБАДЕН (Германия), 31 окт - РИА Новости. Вторая сессия XXII Елисаветинско-Сергиевских чтений "Гессенские Принцессы. Традиции воспитания и образования в России и Германии. 1840-1918" начала свою работу в четверг в немецком Висбадене, передает корреспондент РИА Новости.
Первая сессия чтений, приуроченных к 155-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, прошла накануне в Москве. В четверг сессия продолжила работу в Курзале Висбадена, административном центре земли Гессен. В мероприятии участвуют историки, писатели, представители властей.
"Хотел бы подчеркнуть глубокую символичность данного мероприятия в контексте 155-летия со дня рождения святой преподобномученицы великой российской княгини Елизаветы Федоровны, урожденной принцессы гессен-дармштадской, земной путь которой стал символом истинного милосердия и общечеловеческих нравственных устоев. Собственным примером доказав, что настоящее величие и благородность человека не зависят от его социального происхождения, она отказалась от мирских благ и посвятила свою жизнь смиренному служению на благо общества и отечества", - заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, обращение которого зачитал генконсул по Франкфурте-на-Майне Александр Булай.
Посол отметил, что конференция и организованная в ее развитие передвижная выставка посвящены просветительской и благотворительной деятельности трех выдающихся представительниц императорского дома Романовых, урожденных принцесс Гессенского дома - императрицы Марии Александровны, супруги императора Александра II, императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая II, а также великой княгини Елизаветы Федоровны, супруги московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича.
"Привнесенные ими во второй половине 19 - начале 20 веков прогрессивные идеи воспитания и попечения обогатили и укрепили укоренившиеся в России традиции. Убежден, что 22-е чтения Елизаветинско-Сергиевские чтения станут значимым событием культурной жизни наших стран, в том числе в контексте проводимого в этом году международного культурного фестиваля "Русские сезоны" в Германии, и внесут заметный вклад в поступательное развитие и укрепление российско-германского диалога", - добавил дипломат.
Посол назвал символичным, что мероприятие проходит в Висбадене, который "вот уже несколько столетий" связан с Россией. Как рассказали РИА Новости организаторы мероприятия, Висбаден и Гессен связаны с Россией не только самим фактом происхождения принцесс Гессенского дома. В городе на горе Нероберг расположена Церковь святой Елизаветы, закрепленная за Берлинской и Германской епархией РПЦ. Храм неоднократно посещала царская семья, в частности была там в 1910 году. Также там находится русское кладбище, где покоятся представители известных дворянских фамилий.
В рамках мероприятия в Висбадене также будет открыта выставка, посвященная роли принцесс Гессенского дома в развитии образовательной системы в России. В пятницу 1 ноября в Дармштадте пройдет Архиерейское богослужение по случаю 155-й годовщины дня рождения Елизаветы Федоровны, также в рамках культурной программы с концертов выступит Архиерейская детская певческая капелла Екатеринбургской митрополии "Октоих".
Фотография Великой Княгини Елисаветы Федоровны (1896 г.) в музее святой царской семьи в Екатеринбурге
Вчера, 16:21Религия и мировоззрение
В Москве прошла первая сессия XXII Елисаветинско-Сергиевских чтений
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Религия и мировоззрениеЕлизавета ФедоровнаНовости - Религия и мировоззрениеНиколай IIРусская православная церковьАлександр IIМоскварелигияОбщество
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