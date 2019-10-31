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РИА Новости

Москалькова назвала сложным для российского общества вопрос эвтаназии

16:10 31.10.2019 (обновлено: 16:46 31.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вопрос эвтаназии для российского общества с его традициями и нравственными принципами является сложным, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Город Сидней, Австралия
5 августа, 14:06РИА Новости
В Австралии впервые применили закон об эвтаназии
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что вопрос о разрешении эвтаназии в России должно решать само население. Она отметила, что в разных странах вопрос разрешения эвтаназии решается референдумом, поскольку на это влияет, в том числе, и религия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по поводу проведения такого референдума.
"Сложный вопрос для нашего общества, и мы должны учитывать те традиции, которые сложились в обществе, и принципы нравственного плана, связанные с отношением к жизни человека... Сегодня без учёта мнения общества трудно сформулировать какую-то позицию, которая бы имела возможность на законодательную реализацию", - сказала Москалькова журналистам в четверг.
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Новости - Религия и мировоззрениерелигияТатьяна МоскальковаРоссияОбщество
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