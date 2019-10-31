Москалькова назвала сложным для российского общества вопрос эвтаназии

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вопрос эвтаназии для российского общества с его традициями и нравственными принципами является сложным, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что вопрос о разрешении эвтаназии в России должно решать само население. Она отметила, что в разных странах вопрос разрешения эвтаназии решается референдумом, поскольку на это влияет, в том числе, и религия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по поводу проведения такого референдума.