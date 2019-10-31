В Подмосковье автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Два ребенка 10 и 12 лет попали под колеса машины, переходя дорогу по "зебре", сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
"Около 15.20 сегодня на 1 километре автодороги "Москва-Касимов", населенный пункт Томилино, автомобиль марки "ВАЗ" совершил наезд на двух детей переходивших проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода. В результате пострадали двое мальчиков в возрасте 10 и 12 лет", - сообщили в пресс-службе.
Добавляется, что детей доставили в больницу, водитель с места происшествия скрылся, полиция его ищет.