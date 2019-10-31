Ургант пошутил над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева

"Serebro, понятно, он распустил. Ольга Серябкина распустилась сама. Но больше всего повезло Исайе, Fika и Appledream, ведь теперь они могут вернуться в центр Матвиенко и выступать как "Иванушки International", — пошутил Ургант.

Накануне Максим Фадеев опубликовал видеообращение, в котором сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами, работавшими в MALFA. Он отметил, что весь музыкальный контент лейбл отдал бывшим подопечным "в безвозмездное пользование". Исключение составили два исполнителя, с которыми эти вопросы решаются в суде. По словам Фадеева, он хочет превратить продюсерский центр в маленькую эксклюзивную компанию, нацеленную на результат и представляющую одного или двух артистов в год.