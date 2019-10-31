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РИА Новости
Культура

Ургант пошутил над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева

16:03 31.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Телеведущий и шоумен Иван Ургант прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева расторгнуть контракты со всеми артистами его компании MALFA.
В эфире передачи "Вечерний Ургант" он стал перечислять музыкантов, работавших с лейблом.
"Serebro, понятно, он распустил. Ольга Серябкина распустилась сама. Но больше всего повезло Исайе, Fika и Appledream, ведь теперь они могут вернуться в центр Матвиенко и выступать как "Иванушки International", — пошутил Ургант.
Телеведущий добавил, что сходил бы на концерт Fika или Appledream.
Накануне Максим Фадеев опубликовал видеообращение, в котором сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами, работавшими в MALFA. Он отметил, что весь музыкальный контент лейбл отдал бывшим подопечным "в безвозмездное пользование". Исключение составили два исполнителя, с которыми эти вопросы решаются в суде. По словам Фадеева, он хочет превратить продюсерский центр в маленькую эксклюзивную компанию, нацеленную на результат и представляющую одного или двух артистов в год.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Вчера, 16:18РИА Новости
Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
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КультураШоу-бизнесИванушки InternationalМаксим ФадеевИван УргантМосква
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