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РИА Новости
Культура

Ким Кардашьян опубликовала пост в честь признания геноцида армян

20:09 31.10.2019
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцАмериканская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса "Цицернакаберд", посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Звезда американского реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян разместила в инстаграме новые фотографии из недавней поездки в Армению в честь того, что конгресс США признал геноцид армян.

"Вчера была такая огромная победа для армянского народа, когда палата конгресса США признала геноцид армян! Эта фотография была сделана в этом месяце в Армении", — написала она.

Позже Ким опубликовала серию снимков со старшей сестрой Кортни и детьми. На женщинах были строгие черные платья и традиционные украшения.
Сестры Кардашьян побывали в Армении начале октября.
Американская модель, актриса Ким Кардашьян в Ереване
11 октября, 11:14Культура
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