Ким Кардашьян опубликовала пост в честь признания геноцида армян

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Звезда американского реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян разместила в инстаграме новые фотографии из недавней поездки в Армению в честь того, что конгресс США признал геноцид армян.
"Вчера была такая огромная победа для армянского народа, когда палата конгресса США признала геноцид армян! Эта фотография была сделана в этом месяце в Армении", — написала она.
Позже Ким опубликовала серию снимков со старшей сестрой Кортни и детьми. На женщинах были строгие черные платья и традиционные украшения.
Сестры Кардашьян побывали в Армении начале октября.
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