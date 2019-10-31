Власти Чувашии поддержат модернизацию завода по производству комбикормов

ЧЕБОКСАРЫ, 31 окт – РИА Новости. Власти Чувашии готовы поддержать запланированный на 2020 год проект компании "МегаМикс" по модернизации и расширению объемов производства на агрохолдинге "Юрма" в Чебоксарах, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

"Для всех проектов, которые у вас есть, мы готовы создать благоприятную среду, чтобы вы чувствовали себя комфортно не территории Чувашской Республики. В чем сможем, окажем содействие", – сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев на встрече с генеральным директором компании Василием Фризеном.

Ранее сообщалось, что в середине октября компания "МегаМикс" приобрела 72,9% в уставном капитале чувашского агрохолдинга "Юрма", занимающегося производством комбикормов, птицеводством, переработкой и реализацией сельхозпродукции. Группа компаний "МегаМикс" - крупнейший в России производитель премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц. Ежегодно на основе премиксов "МегаМикс" производится свыше 30% российских комбикормов.

В пресс-службе со ссылкой на генерального директора компании "МегаМикс" Василия Фризена отметили, что реконструкция агрохолдинга "Юрма" в 2020 году позволит вдвое увеличить объем производства и расширить ассортимент выпускаемой продукции, а также перейти на выпуск новой линейки экокормов. Компания вложит в модернизацию агрохолдинга 800 миллионов рублей собственных средств.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, в свою очередь, отметил, что с приходом новой управленческой команды на агрохолдинге "Юрма" "снята социальная напряженность в трудовом коллективе, выросла средняя зарплата работников – с 18 до 29,5 тысяч рублей". На сегодняшний день на предприятии работают 1237 человек.