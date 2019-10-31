Киев пугает Европу усилением России после решения Дании, заявили в Госдуме

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, заявляя об усилении геополитических позиций РФ после решения Дании по "Северному потоку — 2", пытается запугать европейцев ослаблением их позиций из-за сотрудничества с Москвой, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Дания последней из стран, через которые должен пройти "Северный поток — 2" по суше или морю, выдала разрешение на строительство участка газопровода, соединяющего РФ и Германию, на своем шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Дании по "Северному потоку — 2" усиливающим геополитические позиции России и ослабляющим позиции Европы.

"С решением Дании согласовать строительство "Северного потока — 2" надежды украинских властей на срыв реализации российско-европейского газового проекта тают на глазах. Именно поэтому в словах президента Украины звучит такое разочарование и очередная, но уже тщетная попытка запугать европейцев ослаблением их позиций из-за сотрудничества с Россией", — отметил Железняк, которого цитирует его пресс-служба.

Как отмечает парламентарий, здравомыслящие европейские политики прекрасно понимают выгоду от надежных поставок российского газа без таких непредсказуемых посредников, как Украина.

"Киеву следует тщательно взвешивать свои политические шаги в теме энергообеспечения. Несмотря на всевозможные провокации Киева, наша страна всегда шла навстречу в вопросах поставок газа через Украину, поскольку Россия, очевидно, больше беспокоится об украинском народе, чем украинские власти", — добавил Железняк.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.