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РИА Новости

Киев пугает Европу усилением России после решения Дании, заявили в Госдуме

15:47 31.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, заявляя об усилении геополитических позиций РФ после решения Дании по "Северному потоку — 2", пытается запугать европейцев ослаблением их позиций из-за сотрудничества с Москвой, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Дания последней из стран, через которые должен пройти "Северный поток — 2" по суше или морю, выдала разрешение на строительство участка газопровода, соединяющего РФ и Германию, на своем шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Дании по "Северному потоку — 2" усиливающим геополитические позиции России и ослабляющим позиции Европы.
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"С решением Дании согласовать строительство "Северного потока — 2" надежды украинских властей на срыв реализации российско-европейского газового проекта тают на глазах. Именно поэтому в словах президента Украины звучит такое разочарование и очередная, но уже тщетная попытка запугать европейцев ослаблением их позиций из-за сотрудничества с Россией", — отметил Железняк, которого цитирует его пресс-служба.
Как отмечает парламентарий, здравомыслящие европейские политики прекрасно понимают выгоду от надежных поставок российского газа без таких непредсказуемых посредников, как Украина.
"Киеву следует тщательно взвешивать свои политические шаги в теме энергообеспечения. Несмотря на всевозможные провокации Киева, наша страна всегда шла навстречу в вопросах поставок газа через Украину, поскольку Россия, очевидно, больше беспокоится об украинском народе, чем украинские власти", — добавил Железняк.
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Лавров прокомментировал решение Дании по "Северному потоку — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG работает над завершением строительства газопровода в ближайшие месяцы, сроки укладки участка в водах Дании зависят от погоды и условий разрешения, которые компания уже изучает, сообщили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG. Как заявил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер, оператор проекта газопровода "Северный поток — 2" намерен достроить его в срок, прокладка у Дании может занять пять недель. Ранее планировалось достроить газопровод в 2019 году.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2Госдума РФСергей ЖелезнякВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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