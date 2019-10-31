ДНР заявила о столкновении украинских силовиков и националистов в Донбассе

ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Вооруженное столкновение произошло между украинскими силовиками и националистами в Донбассе, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.

Ранее в ДНР заявили о прибытии в район участка разведения сил украинских националистов для обострения обстановки. По словам Айгистова, между украинскими силовиками и украинскими националистами, выступающими против разведения сил в Донбассе начинается "открытое противостояние".

"Нами отмечаются случаи задержания и разоружения радикалов, имеют место вооруженные столкновения с потерями с обеих сторон. Так, вчера на блокпосту в районе Николаевки (под контролем Киева – ред.) в ходе досмотра автомобиля "НИВА" было обнаружено три единицы АК-74", - отметил Айгистов.

Он отметил, что националисты отказались сдать оружие и пытались добиться разрешения на проезд.

"В ходе возникшей словесной перепалки обеими сторонами было применено оружие. В результате двое националистов были уничтожены и один военнослужащий получил ранение средней тяжести", - добавил Айгистов.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.