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РИА Новости

ДНР заявила о столкновении украинских силовиков и националистов в Донбассе

15:46 31.10.2019 (обновлено: 15:48 31.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДНР
ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Вооруженное столкновение произошло между украинскими силовиками и националистами в Донбассе, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.
Ранее в ДНР заявили о прибытии в район участка разведения сил украинских националистов для обострения обстановки. По словам Айгистова, между украинскими силовиками и украинскими националистами, выступающими против разведения сил в Донбассе начинается "открытое противостояние".
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"Нами отмечаются случаи задержания и разоружения радикалов, имеют место вооруженные столкновения с потерями с обеих сторон. Так, вчера на блокпосту в районе Николаевки (под контролем Киева – ред.) в ходе досмотра автомобиля "НИВА" было обнаружено три единицы АК-74", - отметил Айгистов.
Он отметил, что националисты отказались сдать оружие и пытались добиться разрешения на проезд.
"В ходе возникшей словесной перепалки обеими сторонами было применено оружие. В результате двое националистов были уничтожены и один военнослужащий получил ранение средней тяжести", - добавил Айгистов.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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13:32Радио Sputnik
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Контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября посетил участок разведения сил в Золотом. В сеть попало видео, где он на повышенных тонах общается с человеком в военной форме, представившимся добровольцем. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. Отвод сил в Золотом начался во вторник.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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