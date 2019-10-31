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РИА Новости

Минфин РФ предложит кабмину продлить проект по финансовой грамотности

15:43 31.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минфин России будет обращаться в правительство с предложением продолжить реализацию проекта содействия повышению уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в РФ за счет средств федерального бюджета, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Проект Минфина России и Всемирного банка "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ" рассчитан на 2011-2020 годы. В рамках проекта в России была разработана стратегия развития финансовой грамотности на период 2017-2023 годов. В 2011 году были определены 2 пилотных региона, где реализовывались мероприятия проекта, - Калининградская и Волгоградская области. В 2013 году присоединились 7 регионов-участников: Алтайский, Ставропольский, Краснодарский края, Архангельская, Саратовская, Томская области, Татарстан. Кроме того, другим регионам оказывается методическая и информационная поддержка и предоставляются образовательные материалы.
"Мы будем просить правительство РФ дать возможность проект продлить и финансировать дальше за счет ресурсов федерального бюджета, а не смешанным финансированием, которое у нас было – часть средств Всемирного банка и часть средств федерального бюджета", - сказал он.
По словам Сторчака, исследования и опросы россиян показывают эффективность реализации этого проекта, поскольку в пилотных регионах и регионах-участниках прослеживается положительная динамика по ряду индикаторов по сравнению с общероссийской. Так, доля россиян, у которых есть финансовая "подушка безопасности", в целом по стране составляет менее 25%, в пилотных регионах 38%, в регионах-участниках – 33%.
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В рамках проекта 31 октября стартовала VI Всероссийская неделя сбережений во всех регионах России, в рамках которой пройдут различные мероприятия по повышению финансовой грамотности. "В этот раз неделя посвящена цифровой экономике, цифровым финансовым услугам. Это естественный процесс движения нашего проекта в эту сторону. Последние два-три года сфера именно цифровизации, оказания финансовых услуг посредством современных IT- технологий стала доминирующим трендом", - отметил Сторчак.
По его словам, к этой сфере активно подключаются цифровые компании, что ведет к фрагментации рынка. "Если раньше основными игроками были банки, МФО и иные организации, то сейчас круг участников резко расширился", - продолжил он, добавив, что помимо пользы растут и риски для пользователей. Эти риски, по его словам, пока не носят системный характер, но для индивидуальных пользователя финансовых услуг могут оказаться значительными.
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Министерство финансов РФРоссияЭкономика
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