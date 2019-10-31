Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T15:40Z
https://ria.ru/20191031/1560444318.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149674/03/1496740334_0:107:2048:1259_1036x0_80_0_0_973cd26fb7349ec06a4c59ab58c89228.jpg
РИА Новости

Поддерживаемые ЦРУ афганские отряды убивали мирных жителей, заявила HRW

15:40 31.10.2019
305
© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason EppersonАмериканские военнослужащие в Афганистане
Американские военнослужащие в Афганистане
© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason Epperson
Американские военнослужащие в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Поддерживаемые ЦРУ афганские "ударные отряды" без суда расстреливали людей и совершали другие серьезные правонарушения в Афганистане, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.
Согласно докладу, эти отряды убивали и похищали мирных жителей во время ночных рейдов и нападали на медицинские учреждения, предположительно, чтобы оказывать медицинскую помощь боевикам.
"Жертвы среди гражданского населения в результате этих рейдов и воздушных операций за последние два года резко возросли", - отмечает организация.
В опубликованном в четверг докладе задокументированы 14 случаев с конца 2017 года до середины 2019 года, в которых афганские ударные силы, поддерживаемые ЦРУ, совершали серьезные правонарушения, "некоторые из которых равносильны военным преступлениям", отмечается на сайте организации.
Американский военный вертолет CH-47 Chinook на севере Афганистана
23 сентября, 11:20РИА Новости
Спецслужбы США причастны к переброске боевиков в Афганистан, заявили в ФСБ
Доклад Human Rights Watch основывается на рассказах местных жителей, свидетелей преступлений и афганских правозащитных групп.
"США должны работать с правительством Афганистана, чтобы немедленно расформировать и разоружить все военизированные силы, которые действуют независимо от военного командования, и должны содействовать независимым расследованиям всех утверждений о военных преступлениях и других нарушениях прав человека", - подчеркивается в докладе.
США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США. В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона.
0000112
Обсудить 1
Human Rights WatchАфганистанСШАВ мире
Рекомендуем
Турецкий патруль в районе сирийско-турецкой границы
Турция ведет переговоры с Россией о передаче пленных сирийских военных
ДНР
ДНР заявила о столкновении украинских силовиков и националистов в Донбассе
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
Киев пугает Европу усилением России после решения Дании, заявили в Госдуме
Генеральный директор SpaceX Илон Маск
Эксперты оценили, насколько нужны Москве технологии Илона Маска
Запуск северокорейской баллистической ракеты нового типа с подводной лодки
Эксперт рассказал, какой неприятный сюрприз может готовить для США Пхеньян
Рейхстаг
Российский генконсул в Германии надеется на улучшения отношений с Берлином
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД не стали комментировать отказ Болгарии в визе российскому дипломату
Операция по ликвидации главаря террористической группировки Исламское государство* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии
Ветеран "Альфы" прокомментировал видео о ликвидации аль-Багдади
Строительство газопровода Северный поток-2
Еврокомиссия хочет обеспечить прозрачность работы "Северного потока — 2"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил информацию о столкновении войск Анкары и Дамаска в Сирии
Дальневосточный центр по переработке радиоактивных отходов в Приморье
В России показали эффективность уничтожения опасных радиоактивных отходов
Александр Вучич
ЕК прокомментировала сообщения о шутке Вучича в адрес Тачи и Могерини
Министр обороны Таро Коно
В Минобороны Японии рассказали, о чем свидетельствуют ракетные пуски КНДР
Плакаты сторонников Brexit у здания Парламента в Лондоне
Евросоюз исключил возможность новых переговоров об условиях Brexit
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
Лавров прокомментировал решение Дании по "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:14Минпросвещения оценит эффективность классических гимназий
18:14Более 33 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за полгода
18:13В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
18:10Момент смертельного ДТП под Омском попал на видео
18:09Трамп поддержал решение Чили об отмене саммита АТЭС и форума COP25
18:05Моралес назвал Путина братом, а Россию – братской страной
17:59Глава СК взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
17:57Роберт Мардини стал гендиректором Международного Комитета Красного Креста
17:56В Росгвардии рассказали о задержании подозреваемого в убийстве в детсаду
17:55Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
17:49В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть Крым Украине
17:46Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:41Рябков на встрече с американскими студентами обсудил отношения России и США
17:40Ученые раскрыли загадку долговечности паутины
17:40Президент Ирака заявил о согласии на проведение досрочных выборов
17:37СК закрыл дело подростка из Томска, защищавшего щенка
17:33Медведев примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите
17:33Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в регионах
17:32У подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре нет судимостей
17:32В МИД ДНР согласовали дату начала отвода сил в Петровском
Лента новостейМолния