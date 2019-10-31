Поддерживаемые ЦРУ афганские отряды убивали мирных жителей, заявила HRW

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Поддерживаемые ЦРУ афганские "ударные отряды" без суда расстреливали людей и совершали другие серьезные правонарушения в Афганистане, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

Согласно докладу, эти отряды убивали и похищали мирных жителей во время ночных рейдов и нападали на медицинские учреждения, предположительно, чтобы оказывать медицинскую помощь боевикам.

"Жертвы среди гражданского населения в результате этих рейдов и воздушных операций за последние два года резко возросли", - отмечает организация.

В опубликованном в четверг докладе задокументированы 14 случаев с конца 2017 года до середины 2019 года, в которых афганские ударные силы, поддерживаемые ЦРУ, совершали серьезные правонарушения, "некоторые из которых равносильны военным преступлениям", отмечается на сайте организации.

Доклад Human Rights Watch основывается на рассказах местных жителей, свидетелей преступлений и афганских правозащитных групп.

"США должны работать с правительством Афганистана, чтобы немедленно расформировать и разоружить все военизированные силы, которые действуют независимо от военного командования, и должны содействовать независимым расследованиям всех утверждений о военных преступлениях и других нарушениях прав человека", - подчеркивается в докладе.