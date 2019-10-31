Когда и как считают отшельников, оленеводов, моряков и монахов? Зачем переписчику ехать/лететь/плыть куда-то далеко ради одного человека? Как определяется труднодоступный регион или нет, и много ли таких мест рядом с Москвой? Кто работает переписчиками в отдаленных районах, и как специалисты по пути находят свою любовь?

На край света. Как переписывают население в труднодоступных регионах?

Почему перепись так важна? Кто такие переписчики и как они работают? Как устроена перепись в других странах? Ищем ответы на самые интересные вопросы вместе с экспертами.

В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.

В этом эпизоде разбираемся, как и когда переписывают людей в труднодоступных регионах страны. С чем связана досрочная перепись? Как её результаты сводят с данными основной переписи? С какими опасностями на пути к респонденту могут столкнуться работники Росстата? Есть ли у них какая-нибудь охрана? И почему жителей крупных городов вряд ли наймут для переписи населения в отдалённых районах?

Эксперт эпизода — заместитель руководителя Росстата Сергей Окладников. Раньше он занимал пост руководителя Красноярского территориального отделения статистического ведомства, поэтому знает всё о переписи в труднодоступных регионах. Он рассказывает, как их специалисты добираются до людей, живущих вдали от цивилизации, и к каким хитростями прибегают, чтобы посчитать таких респондентов.

Всё что вы хотели знать о переписи, но… не знали у кого спросить!

02:07 что значит труднодоступные регионы

03:10 как получают информацию о людях, живущих в глухих лесах

06:15 сколько денег потратят переписчики, чтобы добраться до одного жителя тайги (например, до отшельницы Агафьи Лыковой)

07:15 зачем ехать на край земли ради одного человека

10:15 как считают оленеводов, которые кочуют по всей тундре

12:50 почему "городских" не возьмут для переписи населения в труднодоступных регионах

16:05 как учитывают моряков, которые месяцами находятся в плавании

19:05 когда в 2020 году пройдет досрочная и постпереписи

22:45 почему труднодоступные регионы – это не только тайга, тундра или горы, но и центр России

25:25 как переписчики добираются до отдалённых мест

26:15 кто обеспечивает безопасность переписчика

28:30 как информацию, полученную в результате переписи в труднодоступных регионах, сводят с данными основной переписи

30:30 на что идут специалисты, чтобы посчитать жителей сёл, отрезанных от цивилизации

32:30 как переписчик женился на респонденте

Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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