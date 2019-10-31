На край света. Как переписывают население в труднодоступных регионах?

В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.
В этом эпизоде разбираемся, как и когда переписывают людей в труднодоступных регионах страны. С чем связана досрочная перепись? Как её результаты сводят с данными основной переписи? С какими опасностями на пути к респонденту могут столкнуться работники Росстата? Есть ли у них какая-нибудь охрана? И почему жителей крупных городов вряд ли наймут для переписи населения в отдалённых районах?
Эксперт эпизода — заместитель руководителя Росстата Сергей Окладников. Раньше он занимал пост руководителя Красноярского территориального отделения статистического ведомства, поэтому знает всё о переписи в труднодоступных регионах. Он рассказывает, как их специалисты добираются до людей, живущих вдали от цивилизации, и к каким хитростями прибегают, чтобы посчитать таких респондентов.
Всё что вы хотели знать о переписи, но… не знали у кого спросить!
02:07 что значит труднодоступные регионы
03:10 как получают информацию о людях, живущих в глухих лесах
06:15 сколько денег потратят переписчики, чтобы добраться до одного жителя тайги (например, до отшельницы Агафьи Лыковой)
07:15 зачем ехать на край земли ради одного человека
10:15 как считают оленеводов, которые кочуют по всей тундре
12:50 почему "городских" не возьмут для переписи населения в труднодоступных регионах
16:05 как учитывают моряков, которые месяцами находятся в плавании
19:05 когда в 2020 году пройдет досрочная и постпереписи
22:45 почему труднодоступные регионы – это не только тайга, тундра или горы, но и центр России
25:25 как переписчики добираются до отдалённых мест
26:15 кто обеспечивает безопасность переписчика
28:30 как информацию, полученную в результате переписи в труднодоступных регионах, сводят с данными основной переписи
30:30 на что идут специалисты, чтобы посчитать жителей сёл, отрезанных от цивилизации
32:30 как переписчик женился на респонденте
Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме